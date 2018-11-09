Серебренников рассказал о забравшем себе деньги министре культуры

Режиссер Кирилл Серебренников рассказал о том, что финансирование проекта «Платформа» было остановлено после того, как в 2012 году министром культуры России стал Владимир Мединский. Слова Серебренникова из Мещанского суда в пятницу, 9 ноября, передает «Интерфакс».

Художественный руководитель «Гоголь-центра» добавил, что из уголовного дела он узнал, что «Платформа» должна была работать и дальше и на нее выделялись деньги из бюджета.

«Но пришел новый министр культуры, который сказал: ваши все эксперименты нам не нужны, современное искусство не нужно и все ваши эксперименты — за свой счет. И перекрыл, свернул все проекты, связанные с современным искусством. И все деньги, которые были выделены на "Платформу", он забрал себе куда-то», — отметил режиссер.

Помимо Серебренникова по делу о хищениях бюджетных средств на реализацию проекта «Платформа» проходят ранее возглавлявшая департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Софья Апфельбаум, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, продюсер Алексей Малобродский.

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