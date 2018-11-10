Названа возможная причина затопления судна на Камчатке

Плакшоут «Анатолий Крашенинников» мог затонуть из-за смещения груза, которое привело к крену и опрокидыванию судна. Об этом сообщил министр специальных программ и по делам казачества Камчатского края Сергей Хабаров, передает ТАСС.

Хабаров добавил, что на данный момент версия со смещением груза является основной. «Но окончательно все станет ясно, когда допросят второго помощника капитана», — сказал он.

Судно «Анатолий Крашенинников» затонуло в акватории залива Камбальный Охотского моря в пятницу, 9 ноября. На его борту были 13 человек, 10 из них спасены находившимся рядом судном. Ведутся поиски капитана и двух его помощников. По данным МЧС, на месте происшествия наблюдалось волнение моря до 2,5 метров и ветер. Температура воды — около шести градусов.

Затонувшее судно зарегистрировано в Петропавловске-Камчатском. В момент крушения оно перевозило стройматериалы и технику в поселок Палана на севере Камчатки.

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