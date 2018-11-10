Обнаружены обломки затонувшего в Охотском море сухогруза

Спасатели обнаружили обломки затонувшего в Охотском море сухогруза «Анатолий Крашенинников», предположительно, с верхней палубы. Об этом сообщается на сайте правительства Камчатского края в субботу, 10 ноября.

Пропавшие члены экипажа — капитан, старший помощник и механик — пока не найдены. Однако поисково-спасательная операция продолжится, отмечается в сообщении.

На 12 ноября запланирована встреча местных властей с семьями моряков. В правительстве также обсудят вопрос об оказании семьям материальной помощи.

Судно «Анатолий Крашенинников» затонуло в акватории залива Камбальный Охотского моря в пятницу, 9 ноября. На его борту были 13 человек, 10 из них спасены находившимся рядом судном.

По словам министра специальных программ и по делам казачества Камчатского края Сергея Хабарова, инцидент мог произойти из-за смещения груза, что привело к крену и опрокидыванию судна. В момент крушения «Анатолий Крашенинников» перевозил стройматериалы и технику в поселок Палана на севере Камчатки.

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