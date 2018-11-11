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Британец решил уйти из бокса после нокаута от «величайшего» Усика

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Тони Белью

Британский боксер Тони Белью заявил, что бой с украинцем Александром Усиком стал для него последним в карьере. Слова спортсмена приводит Boxingscene.

«Я старался изо всех сил и отдал все. Он исключительный боксер. Он заслуживает тех аплодисментов, которые еще получит. Я проиграл лучшему человеку, величайшему боксеру, с которым я выходил на ринг. Я желаю ему только удачи», — заявил Белью после боя.

Боксер отметил, что он вынужден просто принять поражение от Усика. «Я отдал все и теперь лишь желаю ему всего хорошего. А для меня это конец», — сказал Белью.

Бой прошел в Манчестере в ночь на 11 ноября и завершился победой Усика нокаутом в восьмом раунде. 31-летний Усик отстоял пояса Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

В карьере украинца 16 побед (12 нокаутом) и нет поражений. Для 35-летнего Белью это третье поражение при 30 победах (20 нокаутом) и одной ничьей.

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