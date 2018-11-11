Порошенко рассказал о кратком разговоре с Трампом

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поговорил со своим американским коллегой Дональдом Трампом во время памятных мероприятий в Париже по поводу столетия окончания Первой мировой войны. Об этом он написал в воскресенье, 11 ноября, в своем Twitter.

«В общем, во время визита во Францию было проведено более 40 встреч и обсуждений. В частности, краткое обсуждение с Президентом США Дональдом Трампом», — сообщил украинский лидер и добавил, что 16 ноября в Вашингтоне пройдет комиссия стратегического партнерства на уровне министров иностранных дел.

Ранее в воскресенье сообщалось, что президент США, прибыв на мероприятие, пожал руки стоящим в первом ряду президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель, но не стал приветствовать главу Украины, который занял место во втором ряду.

Президент России Владимир Путин также приехал на церемонию и обменялся рукопожатием с американским президентом и его супругой.

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