Москва заметила отсутствие писем русских солдат на церемонии в Париже

Кремль обратил внимание на отсутствие писем русских солдат на празднестве по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже, проинформировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 12 ноября.

В ходе торжественной церемонии 11 ноября у Триумфальной арки восемь французских выпускников зачитали свидетельства очевидцев перемирия. Среди фрагментов прозвучали записи французского, британского, американского и немецкого военнослужащих, китайского рабочего и французской девушки.

«Действительно, наверное, история Первой мировой войны в контексте судьбы нашей страны — это очень сложная и полная противоречий история. Но, скажем так, на каких языках зачитывали чьи воспоминания — это, скорее, было решение организаторов, и мы к этому решению относимся с уважением», — сказал Песков.

Представитель Кремля выразил уверенность, что многие во Франции помнят о подвигах русских солдат, защищавших их страну.

Президент России Владимир Путин принял приглашение на торжественные мероприятия в конце сентября. В ходе визита в Париж он возложил цветы к памятнику солдатам и офицерам Русского экспедиционного корпуса, которые в годы Первой мировой войны сражались вместе с французскими войсками.

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