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В Калифорнии 31 человек погиб и 228 пропали без вести из-за лесного пожара

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Число жертв лесного пожара в американском штате Калифорния достигло 31. Еще 228 человек числятся пропавшими без вести, экстренные службы продолжают поиск погибших и выживших. Об этом сообщает The Guardian.

Пожар стал самым смертельным в штате за последние 85 лет. По словам шерифа Кори Хони (Kory Honea), часто экспертам-антропологам приходится работать лишь с фрагментами костей погибших — все остальное уничтожил огонь. На месте работает передвижная генетическая лаборатория.

В результате катастрофы более чем 52 тысячам людей пришлось бежать из своих домов. 1,3 тысячи из них находятся во временно обустроенных убежищах. Власти штата отправили на борьбу с огнем более восьми тысяч пожарных.

Общая площадь пожара Camp Fire — около 450 квадратных километров. Одновременно с ним калифорнийские леса горят еще в нескольких местах. Причиной пожара называют крайне засушливую погоду и сильный ветер, благодаря которому в некоторых местах огонь движется со скоростью до 80 километров в час.

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