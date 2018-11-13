Сотню человек удерживали в рабстве под Одессой

Этническая преступная группировка в Одесской области Украины удерживали в рабстве 94 человека. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, организаторами выступали гражданин Грузии и гражданка Украины в возрасте 38 лет. Они создали сельскохозяйственное предприятие, на котором бесплатно работали почти сто человек.

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«Их обманом заманивали на работу специальные вербовщики. Псевдорекрутинг проводился преимущественно на железнодорожных вокзалах. Подыскивали социально незащищенных людей, обещали работу, стабильную зарплату в 450-500 гривен в день (около 1000 рублей), жилье и питание», — сообщил Князев.

Он добавил, что жертв искали практически во всех областях Украины. За каждого доставленного раба вербовщики получали 500 гривен. На ферме у них отбирали документы и телефоны, заставляли работать в поле по 13 часов. Непокорных избивали. Всего в преступной группе было 13 человек. Им грозит до семи лет тюрьмы.

Год назад сообщалось, что полиция Николаевской области задержала сутенера, который продавал в сексуальное рабство в Турцию. Пострадавшим он рассказывал, что они должны работать танцовщицами в ночных клубах, однако по прибытии в страну их принуждали к занятиям проституцией.

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