Сотню человек удерживали в рабстве под Одессой

Этническая преступная группировка в Одесской области Украины удерживали в рабстве 94 человека. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.
По словам главы Нацполиции Сергея Князева, организаторами выступали гражданин Грузии и гражданка Украины в возрасте 38 лет. Они создали сельскохозяйственное предприятие, на котором бесплатно работали почти сто человек.
«Их обманом заманивали на работу специальные вербовщики. Псевдорекрутинг проводился преимущественно на железнодорожных вокзалах. Подыскивали социально незащищенных людей, обещали работу, стабильную зарплату в 450-500 гривен в день (около 1000 рублей), жилье и питание», — сообщил Князев.
Он добавил, что жертв искали практически во всех областях Украины. За каждого доставленного раба вербовщики получали 500 гривен. На ферме у них отбирали документы и телефоны, заставляли работать в поле по 13 часов. Непокорных избивали. Всего в преступной группе было 13 человек. Им грозит до семи лет тюрьмы.
Год назад сообщалось, что полиция Николаевской области задержала сутенера, который продавал в сексуальное рабство в Турцию. Пострадавшим он рассказывал, что они должны работать танцовщицами в ночных клубах, однако по прибытии в страну их принуждали к занятиям проституцией.