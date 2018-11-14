Директор телеканала променяла животных на футболистов

Новым исполнительным директором Английской премьер-лиги станет Сюзанна Диннаж. Об этом сообщается на сайте лиги.

Она сменит Ричарда Скудамора, проработавшего на этой должности 19 лет, в начале 2019 года. До этого назначения она 10 лет руководила телеканалом Animal Planet.

Также стало известно, что всем 20 клубам АПЛ предложили скинуться по 250 тысяч фунтов на прощальную церемонию со Скудамором.

13 ноября газета Times узнала, что Футбольная ассоциация Англии (FA) предложит командам высшего дивизиона страны сократить число легионеров в заявках с 17 до 12. По информации издания. это связано с предстоящим Brexit. При этом в случае отказа клубы могут столкнуться серьезными последствиями — FA пригрозила ужесточить выдачу рабочих виз для футболистов.

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