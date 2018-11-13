Заскучавшего в «Манчестер Юнайтед» миллионера попробовали пристроить в «Реал»

Агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса предложил мадридскому «Реалу» купить его клиента в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает As со ссылкой на программу El Chiringuito.

По словам агента, футболист заскучал в Манчестере, чувствует себя одиноким и покинутым, поэтому зимой он хочет уехать из Англии. Санчес знает, что «Реал» ищет форварда, поэтому поручил своему агенту связаться с руководством «сливочных».

Проблемой может стать высокая зарплата Санчеса. Он получает 23 миллиона евро в год — больше него в Английской премьер-лиге не зарабатывает никто.

Чилиец перешел в «Манчестер Юнайтед» в январе. В текущем сезоне на счету Санчеса один гол и две результативные передачи.

До этого он выступал за лондонский «Арсенал». В составе команды форвард выиграл два Кубка Англии и Суперкубок страны. За «Арсенал» спортсмен провел 166 матчей и забил 80 мячей.

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