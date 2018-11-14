Найдены неожиданные следы древнего катаклизма

Ученые Университета Канзаса обнаружили гигантский ударный кратер на северо-западе Гренландии, который образовался при падении астероида шириной один километр. Диаметр астроблемы, которая залегает на километровой глубине под толщей ледника Гайавата (Hiawatha), составляет 31 километр. Описание находки опубликовано в статье в журнале Science Advances.

Импактное образование было обнаружено при изучении поверхности под Гренландским ледяным щитом с помощью радиолокационного зондирования с самолета в 2016 году. Кроме того, ученые проанализировали данные, собранные между 1997 и 2014 годами. Исследователи выявили широкую депрессию (понижение рельефа) круглой формы в подстилающих ледник породах. Обод кратера возвышается над его дном примерно на 320 метров, а в центре структуры находится возвышение высотой 50 метров. На юго-востоке обод разрезается двумя каналами глубиной 500 метров и шириной пять километров. На северо-западе кратера также имеется выемка, через которую просачивается «язык» ледника Гайавата.

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Геологи проанализировали гляциофлювиальные осадки, которые образуются при отложении осадочного материала талыми водами ледника. Были отобраны образцы кварца с признаками импактного метаморфизма — преобразования структуры и химического состава горной породы в результате падения астероида. Ученые также выявили повышенные концентрации золота, никеля, кобальта, хрома и металлов платиновой группы, что указывает на то, что астероид состоял из относительно редких метеоритных пород.

Кратер под ледником Гайавата является одним из 25 крупнейших кратеров на Земле. Кроме того, из всех астроблем подобных размеров он лучше всего сохранился. Астероид, падение которого привело к его образованию, врезался в землю на скорости 20 километров в секунду, а его диаметр составлял примерно 1,5 километра. В момент удара образовалась чашеобразная полость диаметром 20 километров и глубиной семь километров, которая разрушилась в течение минуты, образовав кратер. При этом расплавилось и испарилось до 20 кубических километров породы. Однако эти оценки являются предварительными, поскольку точно не известно, было ли место удара покрыто ледником в момент столкновения.

По мнению ученых, кратер Гайвата образовался в плейстоцене — геологической эпохе, которая началась 2,5 миллиона лет назад и закончилась 12 тысяч лет назад. Однако даже эта приблизительная оценка требует последующего подтверждения. В любом случае, падение такого крупного астероида не могло не привести к тяжелым экологическим последствиям для Северного полушария.

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