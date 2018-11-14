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Хоккеист упал и забросил шайбу с разворота

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Немецкий форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Том Кюнхакль забросил шайбу в матче Национальной хоккейной лиги (NHL) против «Ванкувер Кэнакс». Видео эпизода опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Кюнхакль завладел шайбой у борта в зоне «Ванкувера». В попытке выкатиться на ударную позицию он получил подножку, но сумел совершить бросок после падения.

Кюнхакль сделал счет 1:1 в начале первого периода. Впоследствии он забросит еще одну шайбу. В итоге «Айлендерс» праздновали победу со счетом 5:2.

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