Чиновницу уволили из Белого дома после жалобы Мелании Трамп

Заместитель советника по национальной безопасности США Мира Рикардер покинет Белый дом. Причиной стала жалоба первой леди страны Мелании Трамп, сообщает Bloomberg.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, Рикардер «продолжит поддерживать президента и перейдет на новую должность в администрации». На какую именно, не уточняется. «Президент [США Дональд Трамп] благодарен госпоже Рикардер за службу на благо американского народа и ее строгой приверженности приоритетам национальной безопасности», — сказала Сандерс.

Ранее Мелания Трамп сделала, как отмечает агентство, «необычное заявление» с требованием отстранить Рикардер от работы в Белом доме. Это произошло после того, как между женщинами возникли противоречия из-за визита первой леди в Африку в октябре. Бывшая замсоветника настоятельно требовала включить ее или другого члена Совета по национальной безопасности в делегацию.

На вопрос об отставке Рикардер спикер Мелании Трамп Стефани Грэм заявила, что «позиция Офиса первой леди такова, что [Рикардер] больше не заслуживает чести работать в Белом доме».

Мира Рикардер проработала с советником президента по национальной безопасности Джоном Болтоном около полугода. До этого она работала в Министерстве коммерции и служила в Пентагоне. Как пишет Bloomberg, несмотря на симпатию со стороны Болтона, Рикардер недолюбливали в Белом доме за непреклонность и излишнюю приверженность правилам, что осложняло работу Совета с другими департаментами.

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