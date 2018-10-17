Самолет жены Трампа задымился

Самолет, на борту которого находилась первая леди США Мелания Трамп, совершил экстренную посадку утром в среду, 17 октября. Об этом сообщает New York Post.

Воздушное судно направлялось в Филадельфию. Через 15 минут после взлета в салоне заметили дым и почувствовали запах гари. Экипаж раздал всем пассажирам, среди которых были также журналисты и охрана, влажные полотенца для защиты. Самолет был вынужден вернуться на авиабазу Эндрюс под Вашингтоном.

Первоначально произошедшее назвали просто механической проблемой. Позднее один из членов экипажа уточнил журналистам, что задымление произошло из-за неисправного устройства связи, которое перегрелось.

В Филадельфию Мелания в итоге полетела другим бортом. Там по плану она, в частности, должна посетить университетскую больницу. Поездка нацелена в том числе на продвижение ее кампании Be Best, посвященной заботе о юных жителях США и борьбе с травлей.

Ранее в октябре супруга Трампа рассказала, что она является одним из самых затравленных в мире людей. «Один из них. Если вы действительно видите, что люди говорят обо мне», — уточнила она.

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