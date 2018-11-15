Звезда «Холостяка» насмерть сбил тракториста и сбежал с места аварии

Герой американской версии шоу «Холостяк» Крис Саулс (Chris Soules) признался, что покинул место аварии, в которой погиб водитель трактора. Об этом сообщает The BuzzFeed.

24 апреля Саулса арестовали после того, как его автомобиль врезался в трактор 66-летнего Кеннета Мошера (Kenneth Mosher). ДТП произошло в штате Айова. Местные полицейские отметили, что виновник попытался уйти пешком, однако сотрудники правоохранительных органов смогли его отследить.

Изначально защита Саулса утверждала, что бывший «Холостяк» действительно врезался в трактор, но немедленно позвонил в скорую, назвал свое имя и оказал первую помощь пострадавшему, пока врачи были в пути.

По словам адвоката, за время с момента катастрофы он изучил сотни документов и допросил два десятка свидетелей. Улики показали, что трактор ехал по ночному шоссе с выключенными фарами. Юрист также заявил, что в момент аварии Саулс ударился головой о лобовое стекло, поэтому был дезориентирован, но все равно оказывал помощь трактористу.

В итоге бывший герой реалити-шоу признался в суде, что покинул место ДТП. Теперь ему грозит до двух лет тюремного заключения и максимальный штраф в размере 6,25 тысячи долларов (424 тысячи рублей). Приговор должны огласить 8 января 2019 года.

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