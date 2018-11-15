В Китае рассказали о новом миропорядке вместе с Россией

Китай заинтересован в построении нового миропорядка совместно с Россией. Такое заявление, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру», сделал Чжао Хуашэн, профессор Института международных отношений Фуданьского университета в Шанхае, эксперт клуба «Валдай».

По его словам, взаимный интерес стран, как и раньше, основывается на соседских и партнерских отношениях. Чжао Хуашэн отметил, что «Россия интересна Китаю прежде всего как самый влиятельный и близкий партнер в сохранении стратегической стабильности и безопасности мира, в построении нового мирового политического и экономического порядка, в поддержании справедливости и равноправия в международных отношениях».

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В то же время, по его словам, заменить мировой порядок, который США и Запад продвигают, нереально. В разговоре он противопоставил «консервативный» миропорядок, который поддерживают Китай и Россия, и «либеральный» миропорядок, который продвигают страны Запада.

«На самом деле с углублением политической раздробленности мирового сообщества общепринятый мировой порядок быстро ослабляется, — считает Чжао Хуашэн. — Принять друг друга трудно, если не невозможно, и никто не сможет навязать свой вариант другому».

Кроме того, он отметил, что экономический потенциал двусторонних отношений очень важен для Пекина. «Россия является самым большим экспортером нефти в Китай. Она может стать самым большим экспортером газа для Китая после того, как газовые договоры будут реализованы», — пояснил профессор. Чжао Хуашэн добавил, что КНР считает Россию равным политическим партнером, несмотря на то, что «темп роста российской экономики отстает от темпов других крупных держав».

На вопрос о возможном заключении военного союза Чжао ответил, что Китай придерживается политики неприсоединения. «Это политический принцип, возможности изменения которого я пока не вижу», — подчеркнул он. Разговор «Ленты.ру» и Чжао Хуашэна состоялся накануне конференции «Меняющаяся Азия в меняющемся мире» клуба «Валдай», которая пройдет с 21 по 22 ноября 2018 года в Куала-Лумпуре.

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