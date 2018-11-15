Британка разорилась на увеличение губ и изуродовала себя

Жительница Великобритании Керри Майлз (Kerry Miles) обратилась в подпольную клинику для увеличения губ и наткнулась на непрофессионального врача. Как сообщает издание Daily Mail, вместе с филлером ей ввели детское масло.

В 2016 году Майлз из города Челмсфорд, графство Эссекс, заплатила 250 фунтов (21,5 тысячи рублей) за инъекцию филлера в губы. 35-летняя женщина призналась, что разрекламированная в интернете клиника выглядела подозрительно: «Это было заброшенное и грязное здание, по нему даже бегала собака». Однако она отметила, что у косметолога были исключительно хорошие отзывы.

Всего через час губы Майлз опухли, заболели и, по ее словам, напоминали «куски сырого мяса». Испуганная женщина позвонила косметологу, но та предложила пациентке отдохнуть, пить больше воды и массировать губы, чтобы «придать им нужную форму».

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Вскоре женщина обратилась в ближайшую клинику с просьбой удалить филлер из губ. Проводивший процедуру доктор заявил ей, что косметолог помимо филлера ввела ей детское масло.

Женщине потребовалось два года, чтобы вернуть губам приличный вид. Неудачный опыт не заставил ее отказаться от инъекций, но Майлз призналась, что теперь тщательнее выбирает косметологов.

Британка работает моделью и известна своим желанием походить на куклу Барби. За несколько лет женщина потратила больше ста тысяч фунтов (около 8,5 миллиона рублей) на пластические операции и косметические процедуры. В ноябре 2016 года она заявила, что копит деньги на силиконовую грудь для своей дочери-подростка, хотя та не желает как-либо менять свою внешность.

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