Британка решила сэкономить на увеличении губ и поплатилась

Жительница Великобритании захотела увеличить губы и заработала гнойную инфекцию. Об этом сообщило издание The Mirror.

Джессика Беннетт (Jessica Bennett) из города Сэндиакр, графство Дербишир, провела процедуру по увеличению губ. После того как 24-летней женщине ввели один миллилитр филлера, ее губы раздулись.

Материалы по теме Из мира Барби Некоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся

«Я выглядела как утка. Губы были очень горячими, их сильно щипало, и они затвердели. Я пила противовоспалительные лекарства, но они не помогали», — рассказала она. На все вопросы врачи отвечали британке, что в первые дни после процедуры губы могут немного опухнуть. Спустя несколько дней из них потек гной, и Беннет обратилась к другому доктору.

Спустя неделю девушка выложила фото опухших губ в социальных сетях. К ней в комментарии пришел врач и предложил свою помощь, Беннет с радостью приняла предложение. Доктор удалил филлер из нижней губы британки. Ей предстоит принять курс антибиотиков и избавиться от инъекционных наполнителей в верхней губе.

Беннетт практикует инъекции филлерами с 18 лет, повторяя процедуру три или четыре раза в год. В 20 лет она сделала операцию по коррекции формы груди после родов и подтяжку ягодиц: «Я не жалею ни об одной операции. И я не откажусь от филлеров. Но я, как и многие девочки, хотела делать это все поближе и подешевле и поплатилась».

Британская ассоциация пластических хирургов посоветовала внимательно изучать все особенности операций, их побочные эффекты и проверять, зарегистрированы ли хирурги в реестре врачей. Ее представители отметили, что нехирургические процедуры, вроде введения филлеров, не регулируются, поэтому пациент должен быть особенно бдительным.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!