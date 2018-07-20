Американка исправила изуродованный хирургом нос пиявками

Жительница США рассказала о необычном методе избавления от серьезных осложнений после пластической операции на носу: она прибегла к помощи пиявок. Ее историю рассказало издание Daily Mail.

Шэри Мэнчон (Shari Manchon) из штата Флорида потратила 19,5 тысячи долларов на ринопластику. Она сделала операцию в качестве подарка самой себе на 40-летие. Спустя несколько дней кончик ее носа потерял чувствительность, опух и приобрел темно-фиолетовый цвет. Также у нее начался синусит.

Врачи объяснили, что у американки развилось осложнение, известное как «клюв попугая», когда кончик носа опускается и напоминает клюв птицы. Они посоветовали Мэнчон сделать еще одну операцию, но та решила обратиться за помощью к ведущему специалисту по пластической хирургии в Лос-Анджелесе.

Тот посоветовал ей гирудотерапию, чтобы восстановить кровообращение. По его словам, дальнейшие операции могли бы только ухудшить ситуацию. Женщина долго сомневалась, но в итоге всего одна процедура за 149 долларов помогла ей избавиться от осложнения. Теперь Мэнчон все еще нуждается в операции для эстетической коррекции, но угроза здоровью устранена.

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