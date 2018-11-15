Режиссер «Игры престолов» поведал о путешествиях во времени и интимных сценах

Режиссер Дэвид Наттер ответил на сайте Reddit на вопросы поклонников «Игры престолов», связанные с финальным сезоном сериала.

Кинематографист признался, что в первом эпизоде восьмой части «смешал все фигуры». «Ранее я не снимал премьерных серий "Игры престолов", но я уверен, что очень важно сделать их запоминающимися», — отметил он.

Наттер пообещал, что сезон будет наполнен масштабными сценами с участием множества персонажей, а также прекрасными интимными эпизодами. По его словам, сценаристы создавали концовку сериала, взяв на вооружение желания поклонников фэнтезийной саги.

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Отвечая на вопрос, станет ли одним из главных вызовов финального сезона неожиданная способность одного из персонажей путешествовать во времени и изменять прошлое, Наттер уклончиво заявил: «Я буду первым, кто скажет, что в эпизодах, снятых мной, путешествий во времени нет. Это единственная зацепка, которую я вам дам».

Наттер работал над эпизодами второго, пятого и восьмого сезона «Игры престолов». Он, в частности, снял сцены «Красной свадьбы», «Пути искупления Серсеи» и убийства Джона Сноу.

Ранее в ноябре стало известно, что восьмая, финальная часть «Игры престолов» выйдет в апреле 2019 года.

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