Режиссер «Игры престолов» поведал о путешествиях во времени и интимных сценах

Режиссер Дэвид Наттер ответил на сайте Reddit на вопросы поклонников «Игры престолов», связанные с финальным сезоном сериала.
Кинематографист признался, что в первом эпизоде восьмой части «смешал все фигуры». «Ранее я не снимал премьерных серий "Игры престолов", но я уверен, что очень важно сделать их запоминающимися», — отметил он.
Наттер пообещал, что сезон будет наполнен масштабными сценами с участием множества персонажей, а также прекрасными интимными эпизодами. По его словам, сценаристы создавали концовку сериала, взяв на вооружение желания поклонников фэнтезийной саги.
Отвечая на вопрос, станет ли одним из главных вызовов финального сезона неожиданная способность одного из персонажей путешествовать во времени и изменять прошлое, Наттер уклончиво заявил: «Я буду первым, кто скажет, что в эпизодах, снятых мной, путешествий во времени нет. Это единственная зацепка, которую я вам дам».
Наттер работал над эпизодами второго, пятого и восьмого сезона «Игры престолов». Он, в частности, снял сцены «Красной свадьбы», «Пути искупления Серсеи» и убийства Джона Сноу.
Ранее в ноябре стало известно, что восьмая, финальная часть «Игры престолов» выйдет в апреле 2019 года.