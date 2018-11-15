Жириновский разъяснил процедуру изъятия невостребованных вкладов

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский успокоил граждан России, обеспокоенных тем, что в Госдуме обсуждается передача невостребованных банковских вкладов в государственный бюджет. Об этом он заявил в интервью Ленте.ру.

«Прежде всего, не нужно использовать слово "конфискация"», — призвал Жириновский. «Это большевики всех запугали тем, что у всех все отбирали. В данном случае речь идет об общемировой практике, когда бесхозное имущество, если владельца найти не удалось, продается с аукциона или используется как-то иначе, но при этом сохраняется запись, что такой-то гражданин имеет право на возмещение», — подчеркнул он.

По словам лидера ЛДПР, «у нас таких заброшенных или забытых вкладов в банках на несколько сот миллиардов рублей». «И эти деньги лежат мертвым грузом. Они остались от криминальных разборок 1990-х, от умерших людей, от уехавших за границу, от тех, кто боится забирать вклад, потому что, возможно, эти деньги была заработаны не совсем законно», — сказал лидер партии.

Эти деньги не должны просто лежать, полагает Жириновский и предлагает вложить невостребованные вклады в экономику страны. На случай, если владелец денег вдруг объявится, то «по каждому счету необходимо составлять нотариальный акт» — предлагает политик.

Помимо банковских вкладов лидер ЛДПР также предлагает навести порядок с невостребованными землями сельскохозяйственного назначения, промышленными объектами и недостроенной недвижимостью. «У нас больше 50 миллионов гектар заброшены хозяевами, этих людей никто не может найти. А еще 30 миллионов гектар — вообще бесхозные. А сколько у нас промышленных объектов заброшено, сколько недостроя? Их хозяева давно не интересуются этими объектами, у них нет или денег или желания ими заниматься, многие давно уехали или в могиле. Так чего им гнить?» — вопрошает Жириновский.

Ранее председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости, заявил, что что в Госдуме изучаются предложения передавать в бюджет РФ из банков невостребованные вклады граждан. При этом Аксаков отметил, что Госдума, скорее всего, отклонит эту инициативу.

В настоящее время в России «невостребованными» считаются вклады, по которым в течение двух лет не было никакого движения. Деньги банк оставляет себе. Во Франции невостребованные вкладчиками со счетов деньги перечисляются государству через 10 лет после прекращения операций по счету, в Швейцарии — через 60 лет.