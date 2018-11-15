В московском доме взорвался самогонный аппарат

Самогонный аппарат взорвался в квартире двенадцатиэтажного жилого дома на улице Нагорная в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, в момент взрыва в квартире находились мать и сын, которые употребляли алкоголь. «В результате пострадали они, а также человек из соседней квартиры», — сказал собеседник агентства. Кроме того, обвалилась одна из стен квартиры.

В январе из-за неисправного самогонного аппарата произошел взрыв в жилой пятиэтажке военного городка Армавира. Пострадавший мужчина был госпитализирован с травмами.

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