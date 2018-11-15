Китаянка попросила перенести операцию ради распродажи

В Китае пациентка попросила врача перенести операцию по удалению аппендикса, чтобы не пропустить крупнейшую онлайн-распродажу в году. Об этом сообщает информационный портал Asia One.

Инцидент произошел в провинции Чжэцзян на востоке страны 10 ноября, накануне Дня холостяков, известного самыми большими скидками в году. Доктор Сунь, работающий в одной из больниц провинции, поделился историей в своем аккаунте в социальной сети WeChat.

По его словам, пациентку, которой было около 30 лет, привезли в больницу на скорой помощи. Ей диагностировали острую форму аппендицита. Доктор предупредил женщину о необходимости операции, на что она слезно попросила его отложить ее на сутки.

Сунь пошел навстречу женщине, так как ее жизни ничего не угрожало, а боль можно было снять с помощью медикаментов. Тем не менее она несколько раз поинтересовалась, не ухудшается ли ее состояние. Когда врач заверил, что причин беспокоиться нет, пациентка вздохнула с облегчением.

Ранее сообщалось о китайце, напившемся в День холостяка и купившем живую свинью, павлина и исполинскую саламандру. С утра он очень удивился, увидев животных в списке покупок, поделился им в социальных сетях и набрал 10 тысяч лайков.

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