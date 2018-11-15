Влюбленные расстались после вскрывшегося обмана жениха в телешоу о свадьбах

Влюбленная пара рассталась за неделю до свадьбы в эфире телевизионного шоу. Как сообщает издание Mirror, причиной стала ложь жениха.

Австралийцы Иззи Веси (Izzy Vesey) и Саймон ДеБоно (Simon DeBono) участвовали в реалити Aussie Bride & Prejudice, посвященному жизни пар, которые готовятся к бракосочетанию.

За несколько дней до свадьбы невеста обнаружила, что возлюбленный переписывается со своей бывшей девушкой. Со слов Веси, ее жених постоянно посылал другой откровенные сообщения.

Невесту разъярила не только переписка. По ее словам, самой большой несправедливостью по отношению к ней стала ложь ДеБоно, который скрывал от нее, что общается с бывшей пассией. «Ты лжешь, и ты говоришь мне, что ты не со своей бывшей девушкой, но ты лжешь! Ты считаешь, что это справедливо? Потому что я люблю тебя», — кричала она.

В ответ ДеБоно признался, что все еще испытывает чувства к бывшей девушке, и больше не хочет жениться на Веси. «Это замечательно», — ответил он на любовное признание Веси, а затем покинул ее.

Позднее он сообщил, что не испытывает никаких эмоций по поводу разрыва, но доволен тем, что эти отношения закончились.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!