В Петербурге нашли реку спирта

Содержание этилового спирта в воде из реки Новая в Санкт-Петербурге в 5,4 тысячи раз выше нормы. Об этом сообщается на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.

Помимо этанола, установлено превышение нормы по ряду других загрязняющих веществ. Концентрация этиленгликоля в речной воде превышает допустимую в 640 раз, изопропилового спирта — в 5,4 раза, бутилового спирта — в 17,7 раза, ацетона — в три раза. По данным «Фонтанки», ущерб от загрязнения оценивается в 160 миллионов рублей.

Материалы по теме «Мы получим новый Чернобыль» Главную русскую реку превратили в ядовитую помойку. Это угрожает всей России

Ленинградский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). В загрязнении реки подозревают аэропорт Пулково и еще три юридических лица, которые являются водопользователями Новой.

В июле «Фонтанка» писала о массовой гибели уток на реке Новой. В социальных сетях публиковались фотографии мертвых птиц, найденных возле одного из коллекторов.

В мае сообщалось, что река Мурзинка в Невском районе Санкт-Петербурга окрасилась в бордовый цвет. Двумя годами ранее в ее загрязнении признали виновной компанию «Балтикстрим».

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!