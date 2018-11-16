Российское село благоустроили в Sims 2

Власти Елизаветинского сельского поселения в Ленинградской области представили дизайн-проекты улиц и дворов, смоделированные в компьютерной игре Sims 2. Макеты были опубликованы на сайте муниципального образования в феврале, однако пользователи Pikabu обратили на них внимание только в ноябре.

Дизайнеры сделали компьютерные модели площади Дружбы и улицы Басова в поселке Елизаветино, а также дворовых территорий деревни Шпаньково. На скриншотах воспроизведены дома, дороги, клумбы, скамейки. На некоторых кадрах видны значки «паузы» из игры.

На сайте Елизаветинского сельского поселения информацию о ходе работ по благоустройству указанных участков найти не удалось.

Пользователи портала отреагировали на ситуацию с юмором. «Я в детстве так много проводила времени в этой игре, что теперь, видимо, можно считать, что у меня есть образование ландшафтного дизайнера и архитектора», — заметила автор под ником yana.raccoon.

Другие юзеры поддержали ее и предложили вписывать опыт игры на компьютере в свое резюме при приеме на работу.

В феврале скриншот из компьютерной игры Arma 3 появился в выпуске «Воскресного времени», приуроченном ко Дню защитника Отечества. Снимок появился с пометкой «Досье. Сирия». Позднее представители телеканала назвали кадр ошибкой режиссера монтажа.

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