Королева вышла на публику в костюме украинского дизайнера

Королева Иордании Рания Аль-Абдулла пришла на встречу с женщинами-активистками в одежде украинского бренда Flow The Label. На это обратили внимание журналисты издания Vogue Ukraine.

В официальном Instagram-аккаунте королевы появилась фотография Рании в свободной небесно-голубой рубашке и широких брюках.

По словам дизайнера Flow The Label Виктории Баланюк, стилист Рании связался с компанией и заявил, что им очень понравится костюм из коллекции осень-зима и они хотят его приобрести.

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В мае пользователи Facebook высмеяли новый национальный логотип Украины и сравнили его с логотипом популярного порносайта PornHub. На заседании правительства страны подтвердили новый официальный бренд страны — Ukraine Now. На его разработку у агентства Banda Agency, создававшего дизайн для Министерства информполитики Украины, ушло девять месяцев.

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