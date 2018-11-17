Раскритикованная за шутку про Трампа российская фигуристка объяснилась

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева объяснила свою шутку в Twitter про президента США Дональда Трампа. Ее слова приводит RT.

«Я догадывалась, что это вызовет резонанс, но не думала, что настолько большой. Это была абсолютная шутка. Интересно было посмотреть, как люди отреагируют. Реакция была более чем яркая», — заявила Туктамышева.

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По словам фигуристки, она выбрала президента США объектом для шутки из-за его обсуждаемости. «Он настолько яркая фигура в современном мире, если судить по новостям, поэтому и захотелось пошутить. По-моему, это было действительно смешно», — отметила она.

11 ноября Туктамышева рассказала о желании встретиться с президентом США. Спортсменка в шутливой форме заявила, что «надерет задницу» американскому лидеру в Twitter.

В ответ на это пользователи социальной сети раскритиковали россиянку. Юзеры посоветовали Туктамышевой не лезть в политику.

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