Мир
 
Последние новости
В воронежском дворе случайно залили каток из нечистот
В США разбился самолет времен Второй мировой войны
Джонни Деппа задумали заменить женщиной в «Пиратах Карибского моря»
Крупнейшую контрабанду груш из Евросоюза в Россию раскрыли по фото
В сети вспомнили о танце Микки Рурка под песню Евгения Осина
Московский таксист восемь часов пытался вернуть кошелек пассажирке и расплакался
В МИД пошутили о кремлевской пропаганде в «Маше и Медведе»
На Украине штурмовали резиденцию митрополита канонической УПЦ
Иудеи побили стюардессу и потребовали посадить самолет ради соблюдения шаббата
Новости партнеров

В США выявили серьезные проблемы у армии

Перейти в «Мою Ленту»

Армия США испытывает острую нехватку военнослужащих — их численность сейчас на самом низком уровне со времени окончания Второй мировой войны. Эксперты называют это серьезной проблемой, требующей немедленного решения, иначе страна не сможет противостоять пяти основным угрозам — Китаю, Росси, Ирану, Северной Корее и терроризму. Об этом сообщает журнал National Interest.

Необходимо также больше ресурсов и техники, подчеркивают специалисты. К примеру, ВМС США отмечают, что для выполнения стратегии национальной обороны требуется 355 кораблей, а в их распоряжении только 286. ВВС нуждаются в 386 эскадрильях, но их лишь 312. В сухопутных войсках должно быть 500 тысяч солдат, говорит армейское руководство, но на службе 476 тысяч. Эксперты твердили об этом в течение многих лет, поясняет издание.

По данным журнала, на численность войск и их боевую мощь повлияло сокращение бюджета на оборону. С 2011 года расходы на армию уменьшились на 539 миллиардов долларов.

Другими слабыми сторонами вооруженных сил назвали отсутствие стратегии борьбы с Россией и Китаем, а также недостаточность американского присутствия в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее сообщалось, что США потратили на ведение войн около 5,9 триллиона долларов. В эту сумму входят не только потраченные Пентагоном деньги, но и «расходы, связанные с войной, со стороны Госдепа». В их числе — средства на уход за ветеранами войны, проценты по долгу за войны, предотвращение террористических актов и реагирование на них.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Why the U.S. Military Is In Serious Trouble
В России спрогнозировали начало ядерной войны с США
США признали подготовку к войне с Россией на Украине
Другие материалы рубрики
Мир00:0113 ноября

«Здесь мы можем жить как хозяева»

Мексиканские нелегалы захватывают США. Почему их боятся?
16:0817 ноября

В Лондоне прокомментировали сообщения о влиянии ФСБ на выдачу виз

17:5417 ноября

Европа оправдала рост военных расходов искажением истории мировых войн

17:0717 ноября

Сирийские женщины и дети опять пали жертвами американской коалиции

Мир00:01 1 ноября
Обложка комикса Is This Tomorrow?

Ленина на них нет

Американцы полюбили социализм. Советский Союз не понадобился
11:5317 ноября

Меркель признала ошибки в миграционной политике

16:0816 ноября

В загоревшемся автобусе погибли 42 человека

14:4417 ноября

Россия обвинила Запад в повторении украинского сценария на Балканах

Мир00:0115 ноября

Корейский мясник

Он предал американцев и жестоко казнил всех несогласных
10:0017 ноября

Москва отреагировала на расследование о влиянии ФСБ на выдачу виз

05:4216 ноября

Педофил стал полицейским ради девочек и попался

07:4517 ноября

Левински раскрыла секрет привлечения внимания президента

Россия
«Слишком много реальных и тяжелых проблем»
Откуда берется бедность в России и почему с ней придется жить еще долго
«Эфэсбэшники плотно сидят на наркотиках и виагре»
Эскортницы — о тайнах клиентов, конкуренции и нелюбви к сексу
«Я волк в лесу: уничтожаю всякую погань»
Мусульманин объявил войну геям. И уволил уже сотню учителей
«Бородатые дядьки по утрам на стоянках улыбаются тебе»
Приключения русского дальнобойщика в США и украинской дальнобойщицы в России
«Начальник брал ее на совещания, но относился как к вещи»
Их домогаются и притесняют. Почему женщин в России назвали вторым сортом
Умер лишившийся квартиры из-за мошенников 93-летний ветеран
Смертница устроила взрыв в Грозном
Все материалы
Мир
Бурый дом
Во что коренные африканцы превратили квартиры белых господ
В Лондоне прокомментировали сообщения о влиянии ФСБ на выдачу виз
Сирийские женщины и дети опять пали жертвами американской коалиции
Меркель признала ошибки в миграционной политике
Россия обвинила Запад в повторении украинского сценария на Балканах
«Здесь мы можем жить как хозяева»
Мексиканские нелегалы захватывают США. Почему их боятся?
Корейский мясник
Он предал американцев и жестоко казнил всех несогласных
Все материалы
Бывший СССР
«Все наши бездельники в Россию уехали»
В Баку забыли о наследии СССР, но все еще не любят армян
Торжество непризнанной демократии
В ДНР и ЛНР выбрали власть. Что изменится в жизни народных республик
В плену у призраков
Этот город пережил страшную трагедию. В его брошенных домах 30 лет выживают люди
Россиянина развернули на границе с Украиной из-за георгиевской ленточки
Епископов канонической УПЦ начали водить к силовикам для «бесед»
Киев нашел «цель» России в Азовском море
В ДНР назвали число погибших с начала года из-за украинских обстрелов
Все материалы
Экономика
Сели на трубу
Польша хочет покупать газ из Америки вместо российского. Это будет очень дорого
Председатель правления ОАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин«Это одно слово — коррупция»
Игорь Сечин обвинил независимые сети АЗС в создании монопольных структур
«Жажда обогащения сделала свое дело»
Тот самый Волк с Уолл-стрит о кокаине, деньгах и отсидке
Медведев назвал последствия мирового экономического кризиса
Из российских резервов украли беспрецедентное количество зерна
США приготовились спасать Украину от «Северного потока-2»
Нерусская рулетка
Америка расшатала нефтяной рынок. Чем ответит Россия?
Все материалы
Силовые структуры
«Голова убийцы и торс, похожий на шкаф»
Он основал первую преступную группировку СССР. Его бандит убил Игоря Талькова
«Я опасалась за свою жизнь — ведь мы несем службу с оружием»
Бывшая тюремщица обвинила начальников в избиении. Она хочет назад — на зону
«Не будешь моей — будешь инвалидом»
Он отрубил своей жене руки и сломал ей жизнь
На Алтае главного борца с коррупцией арестовали за взятку
Полицейские получили дело за три месяца свободы карельского маньяка
Россиянка избила полицейского, попала на видео и получила штраф
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Новая жизнь
Что будет с Америкой после ядерной войны: Fallout 76
«России требовалось продержаться полгода»
Эту войну с немцами тоже называли Отечественной, но потом о ней забыли
Другая война
Веселая жизнь нацистов на страшных снимках из захваченной Польши
Разработчики игры о «султане Рамзане» извинились и ликвидировались
Блогер голыми руками согнул пополам новый iPad Pro
Мировой эталон килограмма заменили
Одолжили
Китай создал оружие против F-22 и F-35. России ответить нечем
Все материалы
Спорт
На здоровье
Иностранные спортсмены употребляют допинг и не попадаются. Как им это удается?
Усику посоветовали не лезть в тяжеловесы
Глава UFC призвал Мэйуэзера пострадать за миллионы в клетке с Нурмагомедовым
Загитова победила на этапе Гран-при в Москве
Мэйуэзер назвал себя главным в переговорах с Нурмагомедовым
Шипулин не попал в сборную России
Серена Уильямс пережила атаку дрона
Все материалы
Культура
Упавшая звезда
Песни Евгения Осина знает вся страна. Он умер в безвестности и нищете
«Убийство было модным, убийцы — популярными»
Для развала Российской империи взяточники сделали не меньше, чем заговорщики
Матье Кассовиц«Российские тюрьмы я представлял себе иначе»
Исламисты, ФСБ и сердце шпиона в самом популярном французском сериале
Клип Хаски «Иуда» заблокировали на YouTube
Том Харди стал рыцарем-командором
Найден утерянный мультфильм про предка Микки Мауса
Право быть тварью
Кино недели: Железный занавес, месть собачника и возвращение в Хогвартс
Все материалы
Интернет и СМИ
«Мужчины у нас в стране помельчали»
Этот журнал пережил войну и советскую пропаганду. И до сих пор на плаву
Главу Еврокомиссии осмеяли за разные ботинки на встрече с журналистами
Страшнее и сильнее
Кража миллиардов, теневые армии и смертельные слухи. В сети стало больше угроз
Белокожая модель годами притворялась чернокожей
Дочь известного телеведущего показала симптомы «уродующей тело» болезни
Сотрудница телеканала скорчила в прямом эфире страшные гримасы и прославилась
Садист издевался над умершими людьми в соцсетях и загремел в тюрьму
Все материалы
Ценности
«Много чанов с засоленной человеческой плотью»
Как самозванцы пировали в Кремле в Смутное время
Рождественский переполох
Как накраситься и что подарить в самый яркий праздник года
Бритни СпирсВышли в ноль
Самые сексуальные и знаменитые женщины начала 2000-х
Священник прокатился в запряженном детьми Porsche
Популярные кроссовки оказались опасны для здоровья
Кейт МоссСветлые головы
Самые сексуальные, богатые и знаменитые женщины 1990-х
«Путин — великий мужик»
Он сбежал из Америки, чтобы стричь мужчин и спасти Россию
Все материалы
Путешествия
«Я шнурком привязался к табуретке и полетел»
Сосиски, крокодилы и пляжи: как россиянин съездил в кругосветное путешествие
«На улицах пахнет марихуаной»
Реки пива, вороны и призрак Шерлока: чем на самом деле живет Лондон
«Платить не нужно, просто уйдите»
Почему японцы ненавидят туристов, но продолжают их терпеть
Немецкий шеф-повар накормит богатых туристов Омана
Полмиллиона россиян определились с именами для аэропортов
Халатные горничные опозорили топовые отели
Пилот ответил на волнующий трусливых пассажиров вопрос
Все материалы
Из жизни
«Цель — петь, пить и веселиться»
Россиянок в Китае ждут легкие деньги и похотливые клиенты
Тайна короля таблеток
Щедрый миллиардер давал деньги всем подряд. Его смерть не могут раскрыть уже год
Проклятые богатства
Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
В Петербурге нашли реку спирта
Президент Исландии признал бессилие в борьбе с гавайской пиццей
Обиженная девушка потратила 50 тысяч долларов на новое лицо и большую грудь
Собравшие 400 тысяч долларов для бомжа и сам бомж оказались мошенниками
Все материалы
История полноуправляемого шасси
Кто придумал, чтобы все колеса автомобиля поворачивали, и зачем это нужно?
Горькая победа
Успех и трагедия россиян в Ле Мане — как это было
Огонь, вода и выхлопные трубы
Автомобили, погибшие в калифорнийских пожарах
Утраченная французская роскошь
Французские конкуренты Бентли и Мерседесов, которым было суждено погибнуть
Китайцы сделали роскошный кроссовер на базе Toyota Crown
Американец собрал коллекцию 700 классических японских машин
В линейке Skoda появится «космический» кроссовер
Все материалы
Дом
Хата с краю
Угадай страну по многоэтажке: коварный тест из спальных районов
Имперский марш
Почему россияне скупают недвижимость в итальянском городе русских цариц
Москва не нужна
Сколько стоит жилье в Петербурге: от коммуналок до очень дорогих квартир
Мошенники украли под Москвой землю на 100 миллионов рублей
Любители жизни на природе устроили ипотечный бум под Москвой
Молодежь полюбила дорогие квартиры в Москве
Российскому рынку недвижимости предрекли засилье азиатов
Все материалы