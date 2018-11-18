Охотник подстрелил оленя с застрявшим в рогах трупом

В американском штате Кентукки убит олень, в рогах которого застряла голова другого животного. Об этом сообщает издание USA Today.

Останки мертвого оленя висели на его рогах не одну неделю. По мнению сотрудника департамента дикой природы и рыбных ресурсов штата Кентукки Тони Данкера (Tony Dunker), они принадлежали другому самцу, с которым тот подрался за территорию или самку.

Во время поединка один из оленей погиб, а его туша застряла в рогах соперника. Данкер полагает, что животному пришлось таскать ее за собой до тех пор, пока в результате разложения от нее не отделилась голова. В таком виде олень и попался охотнику, который его подстрелил.

Брачный период оленей продолжается всю осень. В это время самцы устраивают поединки между собой за право спаривания.

В 2011 году сообщалось, что в американском заповеднике дикий олень совершил нападение на пластиковую модель парнокопытного. Он боднул ее и повалил на землю, после чего у искусственного оленя отвалилась голова.

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