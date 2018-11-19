Писательницу посадили на 10 лет за эротический роман про геев

Суд китайской провинции Аньхой приговорил к 10 годам тюремного заключения интернет-писательницу, известную под псевдонимом Тяньи (настоящая фамилия — Лиу). Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщает «Би-би-си».

Тяньи получила срок за распространение порнографии после того, как написала эротический роман «Занятость». Полиция заинтересовалась произведением, когда оно начало набирать популярность в сети.

По версии следствия, Лиу продала более семи тысяч копий романа и других эротических новелл, заработав при этом 150 тысяч юаней (21 тысячу долларов).

Как отметил суд, книга содержит «гомосексуальное поведение мужчин, включая извращенные такие сексуальные акты, как изнасилование и насильственные действия». Порнография в Китае запрещена.

Пользователи китайских соцсетей отметили, что такой приговор является избыточным, так как насильники получают меньшие сроки, чем авторы эротических произведений. В частности, в 2013 году бывшего чиновника приговорили к восьми годам тюрьмы за изнасилование.

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