Японский режиссер Куросава назвал русских холодными после визита во Владивосток

Японский режиссер Киеси Куросава заявил, что в ходе визита во Владивосток у него сложилось впечатление о русских как о замкнутых и холодных людях. Его слова передает RT.

«Когда я был во Владивостоке, у меня сложилось впечатление о русских людях как о довольно закрытых, холодных в общении», — поведал Куросава. В дальневосточном городе он побывал пять лет назад на съемках своего фильма. Кинематографист подчеркнул, что, когда посетил Санкт-Петербург, у него сложилось совсем иное впечатление: «Меня, наоборот, встретили с радушием и открытым сердцем, тепло».

Отмечается, что режиссер прибыл в Санкт-Петербург для участия в международном культурном форуме.

63-летний Куросава снял такие фильмы, как «Токийская соната», «Пульс» и «Исцеление». Он однофамилец японского режиссера Акиры Куросавы, которому, однако, не приходится родственником.

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