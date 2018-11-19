«Единая Россия» выступила против отстрела краснокнижных животных

Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак раскритиковал идею организовывать «VIP-охоту» на редких животных и возмутился тем, что инициативу назвали способом защитить их. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Предложение [депутата Госдумы Владислава] Резника, который является членом "Клуба горных охотников", — это ни что иное, как попытка узаконить собственное увлечение "вип-охотой". Предложение убивать, чтобы профинансировать спасение животных — это какая-то дичь», — сказал он.

По его словам, «Единая Россия» поддерживает принципиальную позицию главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова по этому вопросу.

«Если у сообществ охотников есть желание помогать защищать животных из Красной книги, то это не дает им права лоббировать легализацию убийств. Я убежден, что министерство природных ресурсов и экологии и лично глава ведомства Дмитрий Кобылкин не допустит реализации такой инициативы», — добавил Турчак.

Депутат Владислав Резник (попал в Госдуму самовыдвиженцем, затем примкнул к «Единой России») предложил ввести специальные программы, разрешающие трофейную охоту на краснокнижных животных в обмен на финансирование мер по охране и поддержании численности этих видов.

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