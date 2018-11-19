В Европе развернулась борьба за украинских гастарбайтеров

Польша может лишиться значительной части работников из Украины, так как их начинают переманивать Германия, Чехия и Словакия, пишет газета Rzeczpospolita.

«Последний шанс для того, чтобы бороться за работников из Украины, которых уже начинает рекрутировать Германия. Их также набирают в Чехию и Словакию, заманивая более высокой зарплатой и двухлетним контрактом», — говорится в публикации.

Отмечается, что привлекать украинских гастарбайтеров стало труднее также из-за того, что на самой Украине, особенно в западных регионах, растет нехватка персонала. Сказывается и то, что Чехия и Словакия недавно либерализировали въездные процедуры.

Ранее сообщалось, что около половины урожая клубники в Польше может погибнуть из-за нехватки украинских трудовых мигрантов.

По оценкам украинских властей, на постоянной основе за границей работают около 3,2 миллиона граждан, еще 9 миллионов — сезонно. Нацбанк Украины рассчитывает, что денежные переводы от граждан, работающих за рубежом, составят 11,5 миллиарда долларов в 2018 году.

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