Москвич пригласил девушку в съемную квартиру и пожалел

Житель российской столицы познакомился в интернете с девушкой, позвал ее в гости и впоследствии стал жертвой вымогателей. Об этом сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах города.

Как выяснили полицейские, москвич пригласил девушку в съемную квартиру на востоке столицы после непродолжительной онлайн-переписки. «Через некоторое время в квартиру пришли неизвестные и сообщили об установленной ранее здесь видеокамере. За нераспространение фото- и видеозаписи они потребовали у мужчины денежные средства в размере трех миллионов рублей», — рассказал источник агентству.

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Пострадавший обратился за помощью, и в результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали одного из подозреваемых. Им оказался 21-летний москвич. В настоящее время полицейские ищут соучастников вымогателя. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 163 Уголовного кодекса РФ («Вымогательство»).

Скандалы, связанные с нелегальной съемкой граждан скрытыми камерами, в последние годы разгораются достаточно часто. Некоторые из них подрывают репутацию крупных компаний. От действий вуайеристов в разное время пострадали Airbnb, Starbucks и российская сеть кафе «Шоколадница» — одной из клиенток последней в 2016-м году прислали скриншоты с видео, на котором она запечатлена в туалете кофейни.

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