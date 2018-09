Корейцы отправятся на поиски скрытых камер в туалетах

Правительство Сеула обяжет уборщиков каждый день проверять общественные туалеты на наличие скрытых камер. Как пишет BBC News, в Южной Корее это стало серьезной проблемой — только в этом году в стране зарегистрировали более шести тысяч случаев нелегальной записи видео в уборных.

До этого проверка проводилась в общественных туалетах только раз в месяц. Тех, кто оставляет камеры, сложно поймать — зачастую они приходят спустя 15 минут и забирают их.

«Порно со шпионской камеры» тайком снимают в туалетах, раздевалках и примерочных и, как правило, загружают в интернет. 80 процентов жертв — женщины.

Государством были назначены 50 специальных служащих, обязанностью которых было искать скрытые камеры. Однако, как пишет BBC News, за два года их работа не привела к заметным успехам.

В этом году десятки тысяч кореянок выходили протестовать против охватившей страну «эпидемии скрытых камер». Главным лозунгом протестов стал «Моя жизнь — не твое порно» (My life is not your porn). По словам активисток, корейские женщины живут в постоянном страхе быть сфотографированными или снятыми на видео против собственного желания. Мужчины, которые устанавливают камеры, делятся материалами друг с другом в закрытых чатах и на специальных сайтах.

Благодаря использованию преступниками современных технологий полиции редко удается вычислить и поймать злоумышленников.

Эффективность борьбы с вуайеристами страдает и из-за законов — чаще всего вину извращенца доказать не удается. Из 5,4 тысячи задержанных в этом году за преступления, связанные со скрытыми камерами, всего два процента оказались за решеткой.

