Российской армии указали место

Российская армия заняла второе место в рейтинге сильнейших стран мира по версии портала Business Insider. При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как разнообразие вооружения, мобилизационный потенциал и уровень развития промышленности. Страны НАТО получали преимущество. Об этом сообщается на сайте издания.

Бюджет российской армии оценен в 47 миллиардов долларов. Численность армии России составляет 3,5 миллиона человек при населении страны в 142 миллиона человек. Отмечается, что на вооружении состоят четыре тысячи самолетов, более 20 тысяч танков и 352 корабля.

Сильнейшей в мире названа армия США. По данным издания, оборонный бюджет страны — 647 миллиардов долларов, а численность военных достигает двух миллионов при населении 326 миллионов человек.

Замыкает тройку лидеров китайская армия. Также в десятке стран с сильнейшей армией оказались Индия, Франция, Великобритания, Южная Корея, Япония, Турция и Германия.

В ноябре Россия возглавила рейтинг европейских государств с самой сильной армией по версии Business Insider.

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