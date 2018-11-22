Против бывшего поставщика шин для «Формулы-1» завели дело в России

В российских офисах производителя шин Bridgestone прошли обыски в рамках открытого уголовного дела. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря Балтийской таможни Алину Шмидт.

Дело возбуждено по факту уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, в особо крупном размере.

Обыски прошли в ряде офисов компании Bridgestone в Москве, Санкт-Петербурге и Ульяновске. По сообщению источников, в московском офисе, расположенном на Летниковской улице, в следственном мероприятии участвовал СОБР. В Ульяновске представители контролирующих органов пришла на завод по производству шин для легковых автомобилей.

Как сообщили в компании, на обыски приходили «представители Балтийский таможни», но без полицейских. Директор по маркетингу Bridgestone в России Вера Мошкина уточнила, что причина визита — поставки оборудования, осуществленные примерно три года назад. По ее словам, компания полностью готова к сотрудничеству с представителями таможни.

Bridgestone поставляла шины для «Формулы 1» до 2010 года. Руководство заявило, что не видит, как соотносятся стремление компании производить долговечные шины с требованиями гонок, поэтому прекратило спонсорство.

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