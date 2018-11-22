Женщина выжила после «внутреннего обезглавливания»

В американском городе Сидар-Спрингз, штат Мичиган, женщина выжила после автомобильной аварии, в результате которой ее череп оказался полностью отделен от позвоночника. Об этом сообщает издание Newsweek.

Лила Делайн (Lila DeLine) подъезжала к дому, когда в ее автомобиль врезалась другая машина. Авария произошла на глазах мужа, который ждал ее во дворе. Он тут же бросился к искореженному автомобилю и обнаружил, что его жена в сознании, но не может ни двигаться, ни говорить.

Он зафиксировал ее голову и удерживал ее, пока не приехала скорая помощь, которую помогла вызвать виновница ДТП, пишет WOOD-TV. Врачи полагают, что именно благодаря действиям супруга женщина осталась жива.

У Делайн обнаружили разрыв и дислокацию атланто-затылочного сочленения, соединяющего затылочную кость с первым шейным позвонком. «То, что она добралась до больницы живой, — это практически чудо, — говорит хирург Чарльз Гибсон (Charles Gibson). — В большинстве случаев с такой травмой умирают на месте происшествия».

Поначалу тело женщины было полностью парализовано. Она могла реагировать на чужие слова, только закрывая глаза или беззвучно шевеля губами. «Я думала, что теперь вся моя жизнь будет такой, — говорит она. — Аппарат искусственного дыхания, подгузники и неспособность общаться».

Опасения оказались напрасны. За три месяца, прошедшие после аварии, ее состояние заметно улучшилось. Контроль над телом вернулся, она начала вставать, ходить и делать упражнения, необходимые для дальнейшего выздоровления.

Водителю автомобиля, столкнувшегося с машиной Делайн, предъявлены обвинения в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью.

В августе сообщалось о другом американце, который пережил аналогичную травму и остался жив. Мужчина вылетел через лобовое стекло, когда автомобиль, в котором он ехал, свалился в канаву и перевернулся. Друг не позволял ему двигаться, пока на место не прибыли медики.

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