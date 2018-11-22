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Баскетболист забросил мяч головой

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Khimkibasket / YouTube

Баскетболист «Химок» Джордан Мики забросил мяч в кольцо головой в матче регулярного чемпионата Евролиги против черногорского клуба «Будучность». Видео появилось на YouTube-канале подмосковной команды.

Во второй четверти защитник «Химок» Стефан Маркович получил мяч, но не стал бросать по кольцу сам, а отдал пас Мики. В этот момент 24-летний американец отвлекся, поэтому мяч попал ему в голову, после чего отскочил в кольцо.

Встреча завершилась со счетом 85:69 в пользу российской команды. Мики набрал 17 очков и стал вторым по результативности игроком команды после разыгрывающего Алексея Шведа, в активе которого 22 очка.

Следующий матч в Евролиге «Химки» проведут 23 ноября против литовского «Жальгириса».

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