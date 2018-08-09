Баскетболист забросил мяч с летящего самолета

bullbody84 / Instagram

Американский баскетболист Булл Буллард исполнил трюк с броском из летящего самолета. Видео спортсмен разместил в своем Instagram-аккаунте.

Баскетбольное кольцо было установлено на взлетной полосе. Булларду удалось поразить цель, находясь в кабине проносящегося сверху самолета.

Американец входит в команду «Харлем Глоубтроттерс» — выставочный коллектив, который сочетает в своих выступлениях спорт и шоу. Буллард также принимал участие в телешоу «Американский воин-ниндзя».

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