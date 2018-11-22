Велосипедист с ножом в голове отбился от преступников и сам приехал к врачу

Житель Кейптауна (ЮАР) Шон Уэйн (Shaun Wayne) пережил нападение преступников и сам приехал в больницу с ножом в голове. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел в понедельник, 19 ноября. Мужчина ехал на работу в свой суши-ресторан на велосипеде, когда на него напали два злоумышленника. Один из них воткнул 34-летнему Уэйну в голову нож, и 15-сантиметровое лезвие застряло внутри черепа. Преступники попытались отнять у мужчины велосипед, но он сумел постоять за себя, избил их и уехал.

Уэйн смог самостоятельно добраться до поликлиники, расположенной примерно в километре от места происшествия. Мужчина с торчавшим из окровавленной головы ножом зашел в приемный покой и спросил: «У вас есть свободный врач?»

«Сказать, что он выглядел впечатляюще с ножом, торчащим из головы, — ничего не сказать. Но пациент был очень спокоен и внятно и вежливо спросил, не может ли его кто-то принять», — рассказал сотрудник поликлиники Брендан Вентер (Brendan Venter). По его словам, одна из докторов приняла решение отвезти Уэйна в больницу на собственной машине, чтобы не ждать скорой помощи и не терять времени. Мужчина попросил сотрудников поликлиники присмотреть за велосипедом.

По словам врачей, пациенту очень повезло, что лезвие погнулось от удара о череп и вошло в его лицо, а не в мозг. Уэйну сделали срочную операцию, его состояние стабильно.

Полицейские отметили, что случаи нападения на велосипедистов участились, преступники объявлены в розыск. Офицеры добавили, что велосипед Уэйна не был дорогим и он каждый день ездил на нем на работу и обратно.

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