Колумбиец пробил с 40 метров и попал в «девятку»

Колумбийский полузащитник «Индепендьенте Медельин» Ларри Ангуло поразил ворота «Депортес Толима» дальним ударом в первом полуфинальном матче Кубка Колумбии. Видео опубликовал в своем Twitter-аккаунте обозреватель Адам Хьюрри.
Ангуло принял мяч от партнера и вторым касанием точно пробил по воротам соперника почти с 40 метров. Гол на 48-й минуте позволил сравнять счет в матче.
Встреча закончилась ничьей — 2:2. Ответный матч пройдет 26 ноября.
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