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В Европе арестовали выставку Бэнкси

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Брюссельский суд вынес решение об аресте выставки уличного художника Бэнкси в городе. Об этом «Ленте.ру» сообщили представители галереи Stokar.

Выставка работ современного уличного художника включала в себя 60 произведений общей стоимостью 15 миллионов евро. Экспозиция была представлена в галерее современного искусства Stokar и должна была продлиться до конца декабря. С запросом об организации выставки в галерею обратилась немецкая компания, которая впоследствии предоставила 58 экспонатов, предварительно заверив, что имеет права на перемещение и экспонирование работ Бэнкси.

Компания из Великобритании, принадлежащая Стиву Лазаридесу, бывшему менеджеру художника и владельцу большинства выставленных работ, оспорила легальность выставки в Stokar. Адвокат Stokar Станислас Эскинази в интервью порталу 7SUR7 заявил, что галерея не несет ответственности за случившееся. «Это похоже на мошенничество, жертвой которого стал мой клиент», — заявил Эскинази.

«После жалобы из Великобритании мы проверили документы, которые нам предоставила немецкая компания, и обнаружили, что ее капитал составляет 25 тысяч евро, а документ, который они предъявили нам как страховку на работы Бэнкси оказался свидетельством о ее окончании, написанный на иностранном языке», — продолжил он.

При этом по условиям контракта галерея Stokar получала только десять процентов выручки за то, что предоставляла помещение. Доля немецкой компании составляла 90 процентов соответственно.

Галерея Stokar продолжает работать, закрылась только экспозиция Бэнкси.

На сайте художника опубликован список городов, где проходят его выставки, не согласованные с ним. В список уже вошли Москва, Брюссель, Амстердам, Торонто и ряд других городов.

Ранее Бэнкси опубликовал на своей странице в Instagram скриншот переписки со знакомым, в которой выразил возмущение проведением в Москве неавторизованной выставки его работ и платным входом на нее. «Ты понимаешь, что я не имел к этому никакого отношения, да? Я не беру деньги за возможность увидеть мои работы — по крайней мере, если к ним не прилагается поездка на колесе обозрения», — написал он приятелю.

Персональная выставка Бэнкси в Центральном доме художника длилась со 2 июня до 2 сентября 2018 года. На ее официальном сайте утверждалось, что в экспозицию входили оригинальные работы, 3D-объекты, редкие принты и фотографии работ художника.

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