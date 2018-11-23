Бездомного петербуржца задержали за порчу блокадной надписи

В Санкт-Петербурге за порчу надписи на стене, оставленной в память о блокаде, задержан местный бездомный, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Возбуждено уголовное дело о вандализме. Задержанного намерены передать медикам, так как он, предположительно, страдает психическим заболеванием и не осознавал характера своих действий.

«В момент совершения акта вандализма он мог не осознавать характера своих действий и адекватно оценивать их последствия», — отметил собеседник агентства.

В пресс-службе регионального главка полиции подтвердили, что неустановленное лицо закрасило памятную доску с надписью «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна» на фасаде дома 14 на Невском проспекте, установленную в память о героизме жителей города в дни 900-дневной блокады города во время Великой Отечественной войны.

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