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Оторвавшие головы Крокодилу Гене и Шапокляк ответят за вандализм

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Прокуратура направила в суд уголовное дело четверых жителей Кронштадта, разгромивших декоративные фигуры на детской площадке. Об этом во вторник, 4 сентября, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Уголовное дело направлено в Кронштадтский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до трех лет лишения свободы по статье о вандализме. Они возместили ущерб.

По версии органов дознания, обвиняемые в августе этого года, находясь на детской площадке во дворе дома 45 по улице Советской, уничтожили установленные на детской площадке декоративные фигуры, принадлежащие администрации Кронштадта.

Злоумышленники отломали от основания и повалили на землю декоративную фигуру «Чебурашка», оторвали головы декоративным фигурам «Крокодил Гена» и «Старуха Шапокляк». Обвиняемые уничтожили имущество на общую сумму более 100 тысяч рублей.

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