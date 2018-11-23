В Европе увидели сильнейшую угрозу демократии со времен СССР

Вице-премьер Еврокомиссии Юрки Катайнен (Jyrki Katainen) назвал главную внутреннюю угрозу для объединения. Об этом он рассказал в четверг, 22 ноября, на мероприятии в Брюсселе, передает РИА Новости.
По его словам, опасность для Евросоюза представляют политики, которые считают, что время либеральных ценностей ушло. «Среди них есть даже премьер-министры и политические партии, которые действительно считают, что время либеральной демократии прошло», — заявил он, упомянув венгерских политиков, которые отказываются выполнять решения ЕС в области миграционной политики.
Катайнен отметил, что под угрозой находятся основные принципы ЕС — верховенство закона и либеральная демократия. «Фундаментальные ценности и либеральная демократия еще никогда после распада СССР не подвергались такому вызову», — подчеркнул он. Политик ожидает, что эта тема станет основной в ходе предвыборной кампании в Европарламент.
Еврокомиссар заключил, что «неверно думать, что речь идет о простом популизме». Он добавил, что политики, выступающие против европейских ценностей, действительно считают, что либеральная демократия закончилась. По его мнению, именно такие настроения представляют самую большую внутреннюю угрозу, несмотря на существование и внешних угроз.
В сентябре глава МИД Великобритании предостерег Евросоюз (ЕС) от превращения в СССР. По его словам, если ЕС начнет создавать препятствия для выхода членов из объединения, то желание стран его покинуть будет только расти. Хант отметил, что это нарушает принципы ЕС, всегда защищавшего свободу.