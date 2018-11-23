Губернатор Подмосковья Воробьев обсудил с Путиным реализацию майского указа

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с президентом России Владимиром Путиным задачи, которые стоят перед главами регионов в рамках выполнения указа о национальных целях и стратегических задачах развития страны на период до 2024 года. Обсуждение прошло на расширенном заседании Государственного совета в Ялте вместе с главами других субъектов, сообщает пресс-служба губернатора Московской области.

По итогам обсуждения были предложены конкретные меры, направленные на реализацию указа. Воробьев отметил важность задач, поставленных перед Московской областью.

«Две детские больницы будут построены в рамках указа, новый корпус онкологического центра, около 200 школ, большое количество детских садов. Мы должны создавать новые рабочие места, привлекать максимальное количество инвесторов и рушить разного рода барьеры, которые стоят на пути прихода инвестиций. Мы нацелены на очень интенсивную работу», — сказал Воробьев.

7 мая 2018 года Путин подписал указ о национальных целях и стратегических задачах России на период до 2024 года. В документе перечисляются основные приоритеты в развитии страны, в основном в социальной сфере, например, формирование системы защиты прав пациентов, создание механизмов участия граждан в создании комфортной городской среды, увеличение рождаемости.

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