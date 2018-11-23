Samsung извинилась за смерти сотрудников

Южнокорейская группа компаний Samsung принесла извинения за болезни и смерти сотрудников, пострадавших от вредного производства, сообщает Associated Press.

Кинам Ким, один из генеральных директоров компании, признал, что не удалось создать условия, которые были бы безопасны для здоровья сотрудников. За последнее десятилетие работа на производстве стала причиной таких серьезных болезней, как лейкемия и опухоли головного мозга.

«Мы приносим искренние извинения нашим работникам и их семьям, которые пострадали от болезней», — заявил Ким. Несмотря на признание Samsung просчетов в стандартах безопасности рабочих мест, полностью возложить вину за болезни сотрудников на условия труда в компании отказались.

В 2007 году у водителя такси Хван Сангги после работы на заводе Samsung скончалась от лейкимии 23-летняя дочь Ю Ми. Его попытки выяснить причину смерти дочери и привлечь компанию к ответственности привели к широкому общественному резонансу.

«Никаких извинений недостаточно, учитывая обман и унижение, с которыми мы столкнулись за последние 11 лет, болезни и боль от потери близких», — заявил Хван Сангги. Тем не менее он принял извинения как «обещание сделать рабочие места безопасными».

По соглашению, Samsung выплатит компенсацию сотрудникам, которые с 1984 года заболели при производстве жидкокристаллических дисплеев. Компенсация также распространяется на выкидыши и такие врожденные болезни, как детский рак.

В 2014 году южнокорейское интернет-издание NewDaily Biz по просьбе руководства Samsung сняло с публикации материал о фильме «Еще одно обещание» (Another Promise), рассказывающем историю Ю Ми.

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