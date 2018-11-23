В Москве во время допроса умер задержанный иностранец

38-летний гражданин Таджикистана, задержанный за разбойное нападение, умер во время допроса в ОМВД по району Вешняки, сообщили «Ленте.ру» в Главном управлении МВД по Москве.

«Инцидент произошел в среду, 21 ноября. Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность. По факту произошедшего ведется служебная проверка», — заявил представитель столичного главка.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, мужчину задержали в ходе спецоперации вечером 21 ноября на Никитинской улице в Измайлово по подозрению в причастности к совершению разбойного нападения на один из складских комплексов. Вместе с ним были задержаны еще несколько человек, принимавших участие в преступлении. Он был доставлен в ОМВД по району Вешняки, где во время допроса внезапно потерял сознание и упал со стула. Прибывшие врачи скорой констатировали его смерть.

«Во время судебно-медицинского исследования следов побоев или пыток не обнаружено, по предварительному заключению медиков, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

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